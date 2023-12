2023-12-10 21:08:12 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی ئەنجومەنی پێكهاتەی توركمان لە هەولێر رایدەگەیەنێت، ئەو كۆبوونەوەیەی ئەمڕۆی پێكهاتەكان هاوشێوەی كۆبوونەوەی حزبی بووە نەك پێكهاتەی توركمان.…

