2023-12-11 10:00:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ساڵانە رۆژی جیهانیی شاخ لە 11ی کانونی دووەم بەڕێوەدەچێت بە مەبەستی هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتییان سەبارەت بە گرنگی شاخەکان بۆ…

The post ئەمڕۆ رۆژی جیهانیی شاخە appeared first on Esta Media Network.