2023-12-11 15:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بڵاویکردەوە، بە کەمتر لە 24 کاتژمێر دوای ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان ئەنجامەکان رادەگەیەندرێت. عیماد…

The post کۆمسیۆن وادەی راگەیاندنی ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی راگەیاند appeared first on Esta Media Network.