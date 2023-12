2023-12-11 16:28:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای لێکۆڵینەوەی ناوەندی لە رەسافە دەستگیرکردنی گەورەترین باندی ڕاگەیاند کە چەندین موڵکی خانووبەرەیان لە بەغداد ساختە کردووە. ناوەندی…

The post دادگای لێکۆڵێنەوەی ناوەندیی رەسافە دەستگیرکردنی باندێکی ساختەکاری راگەیاند appeared first on Esta Media Network.