2023-12-11 19:02:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

خەڵاتی فەرەنسی-ئەڵمانی بۆ مافی مرۆڤ لە ساڵی 2023بە نوسەر و شاعیری کورد، چۆمان هەردی بەخشرا. لە بارەی خەڵاتەکەوە…

