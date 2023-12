2023-12-12 09:58:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا بە نیازە، رۆژی چوارشەممە، دەنگ لەسەر بڕیارنامەیەک بدات بۆ لێپێچینەوە لەجۆ بایدنی سەرۆک کۆماری وڵاتەکە.…

The post ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا دەنگ بە لێپێچینەوە لە بایدن دەدات appeared first on Esta Media Network.