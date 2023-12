2023-12-12 14:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەعدی ئەحمەد پیرە وتەبێژی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایگەیاند، ناحەزانی کورد بە هەموو لایەکیان هەوڵی تێکدانی هەڵبژاردنەکان لە کەرکوک…

