2023-12-12 14:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای فیدڕاڵی عێراق دواخستنی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی رەتکردەوە و رایگەیاند، هەڵبژاردن لە وادەی دیاریکراوی خۆیدا لە سەرجەم پارێزگاکان…

