2023-12-12 19:32:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی گواستنەوەی عێراق رایدەگەیەنێت، بومەلەرزەیەك بە گوڕی 3.5 پلە بە پێوەری رێكختەر لە سنووری پارێزگای دهۆك روویداوە و…

