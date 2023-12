2023-12-12 19:32:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەولێر رایدەگەیەنێت، دڵنیاین لە داهاتوودا هەردوو هەرێمی كوردستان و كەتەلۆنیا بە سەربەخۆیی دەگەن. ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر…

