2023-12-12 19:32:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی كار ناوی دامەزراوان بە گرێبەست لە ئیدارە سەربەخۆكان و ژمارەیەك لە قەزاكانی هەرێم ئاشكرادەكات. وەزارەتی كار و…

The post وەزارەتێكی هەرێم ناوی دامەزراوان بە گرێبەستی بڵاوكردەوە appeared first on Esta Media Network.