2023-12-12 20:50:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی گواستنەوەی عێراق رایدەگەیەنێت، بلیتی فڕۆكەی كەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت بە رێژەی 50% كەمدەكرێتەوە. وەزارەتەكە لە راگەیەندراوێكدا دەڵێت،…

The post گواستنەوە: بلیتی فڕۆكەی توێژێك بە رێژەی 50% كەمدەكرێتەوە appeared first on Esta Media Network.