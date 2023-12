2023-12-12 22:02:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە كۆبوونەوەی ئەمڕۆیدا ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاریدا سێ بڕە پارەی جیاجیا بۆ هەرێمی كوردستان خەرجبكرێت. بەپێی راگەیەندراوێكی كۆبوونەوەكە…

