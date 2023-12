2023-12-12 22:02:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لە ساڵرۆژی شەهیدبوونی فەرماندە ئاكام عومەر لە تۆڕی كۆمەڵایەتیی فەیسبووك…

The post سەرۆك بافڵ جەلال تاڵەبانی لە ساڵرۆژی شەهیدبوونی فەرماندە ئاكام عومەر پەیامێكی بڵاوكردەوە appeared first on Esta Media Network.