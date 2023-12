2023-12-13 00:36:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پسپۆڕێكی هەناویی لە بەشی فریاكەوتنی نەخۆشخانەی شار لە سلێمانی رایدەگەیەنێت، پەتای وەرزیی ژیانی كەسی تووشبوو ناخاتە مەترسییەوە و…

