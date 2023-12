2023-12-13 00:36:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی قەوارەی هاوپەیمانیی كەركوك هێز و ئیرادەمانە رایدەگەیەنێت، ئەم هەڵبژاردنە بۆ ئێمەی كورد و كەركوكییەكان زۆر گرنگە و…

The post ئاسۆ مامەند: ئەم هەڵبژاردنە بۆ ئێمەی كورد و كەركوكییەكان زۆر گرنگە appeared first on Esta Media Network.