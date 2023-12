2023-12-13 16:54:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە 25ـی كانونی یەكەمی 2023 تاكوو 1ـی كانونی دووەمی 2024، لەسەرجەم دامودەزگا فەرمییەكانی هەرێم پشووی سەری ساڵ دەبێت.…

