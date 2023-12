2023-12-13 21:00:12 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق تۆمارکردنی زیاتر لە 500 رێکخراوی نێودەوڵەتی و ناوخۆیی بۆ چاودێریکردنی پڕۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی…

The post زیاتر لە 500 رێکخراو چاودێریی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان دەکەن appeared first on Esta Media Network.