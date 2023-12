2023-12-13 21:00:12 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حكومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، حكومەتی عێراق نیازێكی جددی نییە بۆ ناردنی سێ مووچەی كۆتایی ئەمساڵی مووچەخۆرانی هەرێم و…

The post وتەبێژی حكومەتی هەرێم دوا زانیاری لەبارەی سێ مووچەی كۆتایی ئەمساڵ ئاشكرادەكات appeared first on Esta Media Network.