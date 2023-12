2023-12-13 22:08:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ئەوقافی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە نزیكترین كاتدا شاندی هەرێم سەدانی بەغداد دەكاتەوە و دەشڵێت، “بۆ سێ مووچە نەدراوەكەی…

