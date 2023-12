2023-12-13 22:08:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حكومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، حكومەتی عێراق نیازێكی جددی نییە بۆ ناردنی سێ مووچەی كۆتایی ئەمساڵی مووچەخۆرانی هەرێم و…

