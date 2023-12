2023-12-14 18:10:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حکومەت رایدەگەیەنێت، “عێراق یەکێکە لەو وڵاتانەی کە زۆرترین زیانی بەرکەوتووە بەهۆی گۆڕانی کەشوهەواوە و کاردەکەین بۆ هەماهەنگی…

