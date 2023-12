2023-12-14 18:10:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، حكومەتی هەرێم لە ماوەی رابردوودا بە هەماهەنگیی حكومەتی عێراق و لە رێگای لیژنەی دیوانی…

The post وەزارەتی دارایی هەرێم روونكردنەوەیەك بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.