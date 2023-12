2023-12-14 19:16:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پەروەردەی ئیسپانیا داوای لە راوێژکارانی کەرتی پەروەردەی حکومەتی وڵاتەکەی کرد کە بەکارهێنانی مۆبایل لە قۆناغی سەرەتایی و…

The post ئیسپانیا دەیەوێت بە یاسا بەکارهێنانی مۆبایل لە خوێندنگەکاندا قەدەغەبکات appeared first on Esta Media Network.