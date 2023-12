2023-12-14 19:16:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری خوێندنی باڵای هەرێم رایدەگەیەنێت، بەهۆی كەمكردنەوەی كرێی خوێندنەوە ساڵانە زیاتر لە 60 ملیار دینارمان بۆ كەسوكار و…

