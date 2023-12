2023-12-15 09:38:13 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق رایدەگەیەنێت، پابەندم بەوەی 100 دۆلار بە نرخی 132 هەزار دینار بێت و چەند رێوشوێنێكیش بۆ…

