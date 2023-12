2023-12-15 12:44:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بازاڕی دراوی شاری سلێمانی رایدەگەیەنێت، لەلایەن بانكی فیدراڵیی ئەمریكاوە رێوشوێنێكی نوێ بۆ پێدانی دۆلار بە چەند بانكێك…

