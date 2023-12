2023-12-15 18:28:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەبڕیاری سەرۆک وەزیرانی عێراق لیژنەیەک هاوبەش بۆ پێداچوونەوە بەو پارچە زەویانەی لەکاتی بانگەشەی هەڵبژاردندا دابەشکراون پێکدەهێندرێت. نووسینگەی راگەیاندنی…

The post لیژنەیەک بۆ بەدواداچوونی ئەو زەویانەی لە بانگەشەی هەڵبژاردندا دابەشکراون پێکدەهێندرێت appeared first on Esta Media Network.