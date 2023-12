2023-12-15 18:28:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، سەرپەرشتیاری مەکتەبی سکرتارییەتی سەرۆک مام جەلال، سەردانی خانەقینی کرد و لەگەڵ شێرکۆ میروەیس لێپرسراوی مەڵبەند و…

