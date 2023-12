2023-12-15 22:11:00 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرچاوەیەک بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، بەهۆی هەبوونی تەمێکی چڕ و کەمبوونەوەی ئاستی بینین گەشتەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر…

The post گەشتەکانی فڕۆکەخانەی هەولێر هەڵوەشانەوە appeared first on Esta Media Network.