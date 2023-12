2023-12-16 11:26:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێم بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق، چەند بڕیارێکی دەرکرد. وەزارەتی خوێندنی باڵاو توێژینەوەی…

The post بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان خوێندنی باڵای هەرێم چەند بڕیارێکی دەرکرد appeared first on Esta Media Network.