2023-12-16 13:16:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەمپی ئاوارەکانی عەربەت لە سنووری پارێزگای سلێمانی لە ئێستادا هیچ ئاوارەیەکی تێدا نەماوە و دادەخرێت. پەیوەست بەو بابەتە،…

The post وردەکاریی داخستنی کەمپی ئاوارەکانی عەربەت appeared first on Esta Media Network.