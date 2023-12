2023-12-16 15:40:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەدوای چەند کاتژمێرێک لە مردنی میری کوەیت، وڵاتەکە شێخ مشعەل ئەحمەد سەباح وەک میری نوێی وڵاتەکە راگەیەندرا. ئەمڕۆ…

