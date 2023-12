2023-12-16 17:56:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی كۆمسیۆنی هەڵبژاردنەكان لە عێراق رایدەگەیەنێت، كاتژمێر 6ی ئێوارە سندووقەكانی دەنگدان دادەخرێن و بە هیچ شێوەیەك ئەو وادەیە…

