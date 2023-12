2023-12-16 18:56:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەبۆنەی کۆچی دوایی شێخ نەواف ئەحمەد سەباح میری کوەیت، قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران پرسەنامەیەکی بڵاوکردەوە. قوباد…

