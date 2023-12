2023-12-16 20:46:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی دەستەی ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی كوردستان رایدەگەیەنێت، ئەم هەڵبژاردنە بۆ دیاریكردنی نەخشەی كوردستانە لە چوارچێوەی عێراقدا…

