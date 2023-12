2023-12-16 21:32:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوسینگەی هەولێری کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆیی هەڵبژاردنەکان رێژەی بەشداریکردنی دەنگدەرانی لە پرۆسەی دەنگدانی تایبەت لە ناوخۆی پارێزگاکە راگەیاند. بەپێی…

The post راپۆرتی کۆتایی دەنگدانی تایبەت لە هەولێر راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.