2023-12-16 22:34:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئەنجامە بەراییە نافەرمییەكان لە زۆربەی ناوچەكان، یەكێتی زۆرینەی دەنگەكانی بەدەستهێناوە و بە رێژەی زۆر لە پێش لایەنەكانی…

