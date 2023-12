2023-12-16 23:48:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵاوتوێژینەوەی هەرێم پیرۆزبایی لە زانكۆی سلێمانی دەكات كە بەپێی “ڕیزبەندی شەنگهای” بۆ ساڵی 2023 لە بواری…

The post زانكۆی سلێمانی وەك یەكەم زانكۆ لە هەرێم و عێراق لە ریزبەندی باشترین زانكۆكانی جیهان هەڵبژێردرا appeared first on Esta Media Network.