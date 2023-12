2023-12-17 09:48:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی کۆتایی هاتنی ساڵی ژمێریاری بۆ ماوەی 12 رۆژ، مامەڵەی هاوڵاتییان لە بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر رادەگیرێت. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی…

The post هاتوچۆی هەولێر مامەڵەی هاوڵاتییان رادەگرێت appeared first on Esta Media Network.