2023-12-17 09:48:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆمسیۆنی هەڵبژاردن لە كەركوك رایدەگەیەنێت، هیچ پێشێلكاری یان سكاڵایەكیان پێنەگەیشتووە لەمیانەی دەنگدانی تایبەت كاریگەری لەسەر پرۆسەی هەڵبژاردن بووبێت،…

