2023-12-17 09:48:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە هۆی نوقمبوونی بەلەمێک لە کەناراوەکانی لیبیا، 61 کۆچبەر خنکان. رێکخراوی کۆچبەری نێودەوڵەتی لە بەیاننامەیەکدا بڵاویکردەوە، بەهۆی نقومبوونی…

