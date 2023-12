2023-12-17 12:46:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەران هۆشداری دەداتە کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە عێراق لە دووبارەنەبوونەوەی کێشەکانی دەنگدانی تایبەت لە دەنگدانی گشتیدا.…

The post ئەنجومەنی نوێنەران هۆشداری دەداتە کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکان appeared first on Esta Media Network.