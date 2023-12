2023-12-17 21:08:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژمارەیەك لە كارمەندانی وەزارەتی پێشمەرگە یەكەم مووچەیان بە سیستمی كارتی ئەلیكترۆنی لە رێگای ئامێری پارەدانی ATM وەرگرت. فەرمانگەی…

The post شێوازێكی نوێ بۆ دابەشكردنی مووچە پەیڕەوكرا appeared first on Esta Media Network.