2023-12-17 23:54:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری بەرگریی عێراق رایدەگەیەنێت، ئەو دەنگدەرانەی لە دەنگدانی تایبەتدا نەیانتوانیووە دەنگ بدەن دەتوانن سبەی لە دەنگدانی گشتی دەنگ…

