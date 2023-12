2023-12-18 01:04:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لێپرسراوی مەڵبەندی كەركوكی یەكێتی پەیامێك ئاراستەی دەنگدەران دەكات و دەڵێت، “لە هەر شوێنێكن سبەی بگەنە كەركوك و دەنگ…

The post رەوەند مەلا مەحمود: لە هەر شوێنێكن سبەی بگەنە كەركوك و دەنگ بدەن appeared first on Esta Media Network.