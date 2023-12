2023-12-18 08:42:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بڕیاریدا یەکێک لە کاندیدەکانی پارتی تەقەدوم لە تۆماری کاندیدەکان بسڕێتەوە، بە تۆمەتی کڕینی دەنگی…

