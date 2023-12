2023-12-18 10:34:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەگەڵ ئەوەی زیاتر لە 16 ملیۆن کەس مافی بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکاندا هەیە، بەڵام زیاتر لە 17…

The post کۆمسیۆن لەبارەی چاپکردنی ژمارەیەکی زۆری کاغەزی دەنگدانەوە روونکردنەوە دەدات appeared first on Esta Media Network.