2023-12-18 12:48:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری سلێمانی رایدەگەیەنێت، “لەپێناو درێژەدان بە کوردستانیبوونی کەرکوک، مەردانە و کوردانە و نیشتمانییانە بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن”. هەڤاڵ…

The post هەڤاڵ ئەبوبەکر: مەردانە و کوردانە و نیشتمانییانە بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن appeared first on Esta Media Network.