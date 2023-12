2023-12-18 14:46:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی داوا لە هاونیشتمانیان دەكات روو لە سندوقەكانی دەنگدان بكەن و دەنگ بۆ بونیادنانی داهاتوویەکی گەشتر بدەن.…

